Kingdom Hearts approda per la prima volta su PC oggi (Di martedì 30 marzo 2021) C'è voluto un po' di tempo ma finalmente l'iconica serie amata dai fan di tutto il mondo Kingdom Hearts di Square Enix è ora disponibile su PC per la prima volta in assoluto. A partire da oggi, i giocatori possono acquistare le raccolte delle prime due voci del franchise di giochi di ruolo a tema Disney, Kingdom Hearts 3 e il suo DLC Re Mind, così come il titolo d'azione ritmico Melody of Memory lanciato di recente. Kingdom Hearts 3 può essere giocato in risoluzione 4K per la prima volta in assoluto. Questi giochi sono attualmente scontati del 20% e la promozione durerà fino al 6 aprile, ovvero martedì prossimo. "Milioni di persone in tutto il mondo si godono da tempo la serie di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 30 marzo 2021) C'è voluto un po' di tempo ma finalmente l'iconica serie amata dai fan di tutto il mondodi Square Enix è ora disponibile su PC per lain assoluto. A partire da, i giocatori possono acquistare le raccolte delle prime due voci del franchise di giochi di ruolo a tema Disney,3 e il suo DLC Re Mind, così come il titolo d'azione ritmico Melody of Memory lanciato di recente.3 può essere giocato in risoluzione 4K per lain assoluto. Questi giochi sono attualmente scontati del 20% e la promozione durerà fino al 6 aprile, ovvero martedì prossimo. "Milioni di persone in tutto il mondo si godono da tempo la serie di ...

Advertising

GamingToday4 : Kingdom Hearts su PC via Epic Games Store: tutti gli episodi, promo Disney+ gratis - giochiscontati : Oggi esce Kingdom Hearts per PC e c'è subito un leggero sconto per l'acquisto #KingdomHearts #PC #EpicStore #Sconto… - Stoupwhiff : Una data storica per gli amanti dei jrpg e di Kingdom Hearts: tutti i titoli disponibili saranno giocabili anche su… - AkibaGamers : Come già annunciato da SQUARE ENIX febbraio, da quest’oggi l’intera saga di KINGDOM HEARTS è disponibile su PC tram… - GamingTalker : Kingdom Hearts, la serie è ora disponibile su PC: 20% di sconto fino al 6 aprile su Epic Games Store… -