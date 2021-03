Kia EV6 - Ecco i dettagli tecnici dell' elettrica

Leggi su quattroruote

(Di martedì 30 marzo 2021) La Kia ha svelato nuovisulla EV6, lanativa del marchio coreano che punta tutto sul design, slegato da quello dei moi che l'hanno preceduta. La vetturà sarà declinata in tre allestimenti denominati EV6, EV6 GT-Line ed EV6 GT, e l'avvioe vendite è previsto nella seconda metà'anno, con tempi di consegna e prezzi ancora da definire. Da 170 a 585 CV e fino a 510 km di autonomia. La EV6 è lunga 4,68 metri e nasce sulla piattaforma E-Gmp del gruppo Hyundai, che ha già debuttato con la Ioniq 5 ed è dedicata ai moi a emissioni zero di nuova generazione. Questa Kia è in grado di offrire elementidi spicco, come la tecnologia a 800 V per la ricaricae batterie, che consente di ridurre ...