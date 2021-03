Keanu Reeves oltre i film, le passioni che non tutti ricordano o conoscono (Di martedì 30 marzo 2021) Piuttosto schivo, anche quando era giovane (e si divertiva parecchio, ma lontano dai paparazzi), Keanu Reeves è tanto fedele ai suoi personaggi di successo (Neo e John Wick ormai si avviano sui 3 sequel a testa), quanto alle proprie passioni. Alcune note, altre meno (magari perché abbandonate), ma tutte capaci di farci dire “Ah, Keanu, uno di noi” (perché, in fondo, da antidivo, ci assomiglia). Suona il basso, anzi lo suonava in una band Per 11 anni dal 1991 al 2002, Keanu Reeves ha militato (basso e voce) nella band post-grunge Dogstar, fondata assieme a due amici. Non era una cosa amatoriale: ha perfino aperto concerti per Bowie! (E pubblicato 1 EP e 2 album) Dogstar in Concert - 1995 File Photo's Keanu Reeves in concerto con i Dogstar nel ... Leggi su gqitalia (Di martedì 30 marzo 2021) Piuttosto schivo, anche quando era giovane (e si divertiva parecchio, ma lontano dai paparazzi),è tanto fedele ai suoi personaggi di successo (Neo e John Wick ormai si avviano sui 3 sequel a testa), quanto alle proprie. Alcune note, altre meno (magari perché abbandonate), ma tutte capaci di farci dire “Ah,, uno di noi” (perché, in fondo, da antidivo, ci assomiglia). Suona il basso, anzi lo suonava in una band Per 11 anni dal 1991 al 2002,ha militato (basso e voce) nella band post-grunge Dogstar, fondata assieme a due amici. Non era una cosa amatoriale: ha perfino aperto concerti per Bowie! (E pubblicato 1 EP e 2 album) Dogstar in Concert - 1995 File Photo'sin concerto con i Dogstar nel ...

Advertising

_folklorely : Continuo con la filmografia di Chris guardando La notte non aspetta e non capisco come io non avessi visto questo f… - robyeyli : RT @Ewa34934453: Raccolta foto ??/ KEANU REEVES ???? - lisadagliocchib : RT @Ewa34934453: Raccolta foto ??/ KEANU REEVES ???? - yosheey_m : RT @Ewa34934453: Raccolta foto ??/ KEANU REEVES ???? - Ewa34934453 : Raccolta foto ??/ KEANU REEVES ???? -