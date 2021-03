Kabobo potrebbe avere uno sconto di pena: il ghanese ammazzò tre persone a picconate (Di martedì 30 marzo 2021) Milano, 30 mar – Si profilerebbe all’orizzonte un clamoroso sconto di pena per Adam Kabobo, l’immigrato di origine ghanese che l’11 maggio 2013 massacrò a picconate, ammazzandole, Alessandro Carolè, Ermanno Masini e Daniele Carella. I fatti ebbero luogo nel quartiere Niguarda a Milano, dove lo straniero ferì gravemente altre due persone con una spranga di ferro. Durante l’interrogatorio Kabobo giustificò il suo operato sostenendo di avere sentito «le voci» che gli avevano ordinato di «prendere quella sbarra e di usarla per colpire qualcuno». Ventotto anni per Kabobo Il 31 marzo del 2016 la Corte di Cassazione confermò la condanna a 20 anni di reclusione per il ghanese. pena a cui si aggiunsero gli otto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 30 marzo 2021) Milano, 30 mar – Si profilerebbe all’orizzonte un clamorosodiper Adam, l’immigrato di origineche l’11 maggio 2013 massacrò a, ammazzandole, Alessandro Carolè, Ermanno Masini e Daniele Carella. I fatti ebbero luogo nel quartiere Niguarda a Milano, dove lo straniero ferì gravemente altre duecon una spranga di ferro. Durante l’interrogatoriogiustificò il suo operato sostenendo disentito «le voci» che gli avevano ordinato di «prendere quella sbarra e di usarla per colpire qualcuno». Ventotto anni perIl 31 marzo del 2016 la Corte di Cassazione confermò la condanna a 20 anni di reclusione per ila cui si aggiunsero gli otto ...

Advertising

LegaSalvini : ?? ADAM KABOBO, 3 OMICIDI E 4 TENTATI OMICIDI. ORA POTREBBE BENEFICIARE DI UNO SCONTO ULTERIORE DI PENA Il Giornale… - GiorgioCarbon12 : RT @LegaSalvini: ?? ADAM KABOBO, 3 OMICIDI E 4 TENTATI OMICIDI. ORA POTREBBE BENEFICIARE DI UNO SCONTO ULTERIORE DI PENA Il Giornale: «'Ada… - Fedex546 : RT @IlPrimatoN: Tra sconti e premi di cui potrebbe beneficiare, il killer del piccone rischia di farsi non più di 16 anni di carcere https:… - angelo7milano : RT @IlPrimatoN: Tra sconti e premi di cui potrebbe beneficiare, il killer del piccone rischia di farsi non più di 16 anni di carcere https:… - diego4all : RT @ilgiornale: Adam Kabobo è stato condannato a 20 anni di reclusione per aver ucciso col piccone 3 persone 'a caso'. Ora potrebbe benefic… -