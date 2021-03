Juventus | possibile addio per Ramsey e Rabiot | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di martedì 30 marzo 2021) Mercato Juve,per Aarone Adrien, che non hanno convinto tra ingaggio e dubbi legati alla tenuta fisica Arrivati entrambi a parametro zero,hanno ingaggi molto alti (7 mln) che pesano non poco sulle casse della Juve. I due avrebbero dovuto contribuire alla ricostruzione del centrocampo, eppure il reparto mediano è quello più debole di questa squadra. Entrambi, a fine stagione, potrebbero prendere altre strade di mercato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU JUVENEWS24 Come rivela La Gazzetta dello Sport, per i due giocatori ci sono offerte dalla Premier League.piace all’Everton, che potrebbe anche approdare in Inghilterra per far tornare indietro Kean. Su, invece, ...