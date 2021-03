Juventus Atalanta, niente Roma: cambia la sede della finale di Coppa Italia (Di martedì 30 marzo 2021) Juventus Atalanta – Tra poco meno di due mesi si giocherà la finale di Coppa Italia. La Juventus di Pirlo sfiderà l’Atalanta di Gasperini. finale di Coppa che per la prima volta dopo anni, non si giocherà a Roma. All’inizio si pensava dovesse essere Milano la sede della Coppa Italia, ma così non sarà infatti arrivano notizie importanti. cambia ancora la sede della finale. Juventus Atalanta, cambia la sede della finale Come riporta Repubblica, la Lega Serie A non si è fatta sfuggire ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 30 marzo 2021)– Tra poco meno di due mesi si giocherà ladi. Ladi Pirlo sfiderà l’di Gasperini.diche per la prima volta dopo anni, non si giocherà a. All’inizio si pensava dovesse essere Milano la, ma così non sarà infatti arrivano notizie importanti.ancora lalaCome riporta Repubblica, la Lega Serie A non si è fatta sfuggire ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : TMW - Non solo City e Juventus: Simeone pensa a Gosens dell'Atalanta per l'Atletico - CarloMartootchy : RT @marcoconterio: ?????? Aumenta la concorrenza per Robin Gosens dell'#Atalanta. Lo vuole Pep Guardiola per il #MCFC, lo valuta come ipotesi… - marcoconterio : ?????? Aumenta la concorrenza per Robin Gosens dell'#Atalanta. Lo vuole Pep Guardiola per il #MCFC, lo valuta come ipo… - FrereAkhy : RT @JuveFanInfoFR: La finale de la Coupe d'Italie entre la Juventus et l'Atalanta ne se jouera finalement pas au Stadio Olimpico mais au Ma… - krudotw : Media-punti Serie A 2005-2021 2.00 Juventus 1.91 Inter 1.89 Roma 1.83 Napoli 1.75 Milan 1.56 Lazio 1.46 Fiorentin… -