Juventus, accolto il ricorso del Procuratore Federale: Buffon squalificato per blasfemia (Di martedì 30 marzo 2021) La Corte d'Appello ha accolto il ricorso del Procuratore Federale. Un turno di squalifica per blasfemia per Buffon Una giornata di squalifica per Gianluigi Buffon. La Corte Federale d'Appello ha accolto il ricorso della Procura della FIGC. Il portiere della Juventus è stato sanzionato con un turno di stop per aver pronunciato una frase blasfema.

