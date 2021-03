Juve, é ufficiale: ci ricasca e salta il match (Di martedì 30 marzo 2021) La Corte federale d’Appello ha accolto il ricorso della Procura Federale e ha inflitto una giornata di squalifica a Gianluigi Buffon, portiere della Juventus. La Corte federale d’Appello, presieduta da Mario Luigi Tosello, si è pronunciata in merito al ricorso del Procuratore federale ed ha inflitto una giornata di squalifica a Gianluigi Buffon, portiere della Juventus. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 30 marzo 2021) La Corte federale d’Appello ha accolto il ricorso della Procura Federale e ha inflitto una giornata di squalifica a Gianluigi Buffon, portiere dellantus. La Corte federale d’Appello, presieduta da Mario Luigi Tosello, si è pronunciata in merito al ricorso del Procuratore federale ed ha inflitto una giornata di squalifica a Gianluigi Buffon, portiere dellantus. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

