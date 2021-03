Jomi | vittoria nel recupero contro Erice | rientro in campo e gol per Valentina Landri

Leggi su anteprima24

(Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuticasalinga per laSalerno che tra le mura amiche della palestra Caporale Maggiore Palumbo supera l’Ac Life Stylecon il risultato finale di 31 – 25 neldella sesta giornata di ritorno della serie A Beretta femminile. Due punti preziosi per la formazione allenata da coach Laura Avram che è sempre più capolista della massima serie. A poche ore di distanza dal faticoso successoil Brixen Südtirol, ancora tra le mura amiche la formazione allenata da Laura Avram offre una prova più concreta, passo in avanti fondamentale per allungare a +5 proprio sulle altoatesine e lanciare un chiaro avvertimento in chiave play-off anche alla Mechanic System Oderzo, in attesa deltra le due formazioni in programma il prossimo 6 ...