Joe T Vannelli live dj set in streaming da Monfalcone (Di martedì 30 marzo 2021) Storia, arte, natura e bellezza sono gli ingredienti che accompagnano il format streaming di Joe T Vannelli che, con il suo live on Tour, promuove, in tutto il mondo, le bellezze del territorio italiano, abbinate alla musica House. Giovedì 1 aprile, il noto DJ e Producer di fama internazionale, si esibirà dalla Rocca di Monfalcone, per realizzare uno streaming su Facebook, senza pubblico dal vivo, ma con migliaia di utenti collegati da ogni parte del mondo. In una Rocca deserta, chiusa, come tutti gli altri musei italiani a seguito delle direttive, Vannelli realizzerà la sua prima tappa dal Friuli Venezia Giulia, 39esima dall'inizio del suo tour. La Rocca di Monfalcone, simbolo della città, costruzione fortificata di origine medievale, gli è stata concessa

Il dj che fa "suonare" le bellezze d'Italia oggi in mongolfiera sul Cuneese CUNEO CRONACA - Un messaggio di speranza, di resilienza e di grande bellezza. Joe T Vannelli, dj e producer, oggi (giovedì 25 marzo) realizza un dj set dalla mongolfiera sorvolando il paesaggio sopra Cuneo. Con il suo "Live on Tour", un anno fa, inaugurò un nuovo

