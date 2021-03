Jimi Hendrix dal vivo. La mappa degli show che ne esaltano il mito

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 30 marzo 2021) Antonio Lodetti Il chitarrista pubblicò solo tre album in studio. Ma continuano a uscire registrazioni "live" Se n'è andato il 18 settembre 1970 a soli 27 anni. Troppi stravizi, troppe disillusioni anche se con la chitarra in mano era ed è sempre il numero uno., fonte inesauribile di energia e di ricerca per tutti i chitarristi dell'universo, è scomparso ormai da mezzo secolo ma la sua musica - e non è retorica - non invecchia. Basta ascoltare l'attacco con il wah wah scatenato di Voodoo Chile (Slight Return) per capirlo.nella sua breve vita ha inciso solo tre dischi, due pietre angolari della storia del rock come Are You Experienced? e Electric Ladyland e l'ottimo Axis: Bold As Love ma la sua produzione postuma dalè ricchissima e di altissima qualità, Ora ci pensano il padre e ...