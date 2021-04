Jannik Sinner ai quarti di finale al Masters 1000 Miami 2021 | data | orario e avversario

(Di martedì 30 marzo 2021)vola aidialdi. L’altoatesino non ha avuto problemi nel quarto turno contro Emil Ruusuvuori e ha raggiunto un risultato di rilievo nel primo ‘Mille’ della stagione sul cemento americano. Il prossimodiè ancora da delineare e uscirà dalla contesa in programma oggi (martedì 30 marzo) tra Taylor Fritz e Alexander Bublik. LA NUOVA CLASSIFICA DIIL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida che vale la semiperandrà in scena mercoledì 31 marzo o giovedì 1 aprile, conda definire in attesa dell’ordine di gioco. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ? ATP MIAMI, JANNIK SINNER VOLA AGLI OTTAVI Battuto il russo Khachanov 4-6, 7-6, 6-4 ? #SkySport… - WeAreTennisITA : Sinner di forza ?? Altra grande battaglia di quasi 3 ore fra Sinner e Khachanov, e come a Melbourne 1 a vincere è J… - WeAreTennisITA : Un’altra cilindrata ?? ??? Gioca bene Ruusuvuori ma Sinner ha più cavalli nel motore: da fondo campo è irresistibile… - Ambrogi56194269 : RT @WeAreTennisITA: Un’altra cilindrata ?? ??? Gioca bene Ruusuvuori ma Sinner ha più cavalli nel motore: da fondo campo è irresistibile in q… - Eurosport_IT : A 19 anni giocherà il suo primo quarto di finale Masters 1000 ?????? #Sinner | #EurosportTENNIS | #MiamiOpen -

Ultime Notizie dalla rete : Jannik Sinner

Giornata di ottavi di finale al " Miami Open ", primo ATP Masters 1000 stagionale, che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium., n.31 del ranking e 21testa di serie, si è qualificato per i quarti grazie al successo 6 - 3, 6 - 2 con il finlandese Emil Ruusuvuori (83 ATP). In campo non prima dell'una ora ...DIRETTA MIAMI OPEN 2021:RUUSUVUORI 6 - 3 Al Miami Open 2021 le cose stanno andando bene per: l'altoatesino ha infatti vinto il primo set, in 37 minuti, con il risultato di 6 - 3 contro Emil Ruusuvuori. A girare tutto è stato il break timbrato nell'ottavo gioco:ha ...Jannik Sinner avanza ai quarti di finale del Miami Open: l’altoatesino supera anche il finlandese Ruusuvuori, sconfiggendolo in due set Inarrestabile Jannik Sinner a Miami: l’azzurro in poco più di un ...Jannik Sinner vola ai quarti al Masters 1000 Miami 2021: proiezione ranking, nuova classifica e montepremi incassato dall'altoatesino dopo la vittoria contro Ruusvuori.