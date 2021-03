Italia U21 | Maggiore | “Abbiamo dato tutto | mi sono tolto una bella soddisfazione”

(Di martedì 30 marzo 2021) “Eravamo contati mae giocato una grande partita. La squadra ha dimostrato il valore del gruppo e l’unione: non è facile trovarsi in dieci giorni e capire le idee del mister”. Queste le parole di Giulio, autore del primo dei quattro gol dell’alla Slovenia nella vittoria che ha promosso gli azzurrini alla fase finale degli Europei Under 21. “L’unico gol al nostro portiere l’ho fatto io – ricorda l’autorete contro la Repubblica Ceca alla Rai – ma miunaoggi”. SportFace.

Advertising

UEFAcom_it : Gli gli Azzurrini volano ai quarti ???? Il racconto di Italia-Slovenia ?? - UEFAcom_it : La formazione degli Azzurrini! ???? Segui Italia-Slovenia U21 con il nostro LIVE ?? #U21EURO | @Vivo_Azzurro - Eurosport_IT : AZZURRINI AI QUARTI ?????? L'Italia U21 riscatta un brutto avvio di Europeo spazzando la Slovenia e si qualifica alla… - SEMPREFMILAN : RT @OptaPaolo: 10 - L'Italia U21 ha effettuato 10 tiri nello specchio in questo match, solo la Spagna (11 contro la Slovenia) ne ha registr… - zazoomblog : Italia U21 Nicolato: “Premiata l’abnegazione dei ragazzi. Non abbiamo capito gli arbitraggi” - #Italia #Nicolato:… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia U21

Classifica gruppo BSpagna - Repubblica Ceca: tabellino Grande: 3 - 0 in 25'! Senza gli squalificati Tonali, Scamacca, Rovella e Delprato Nicolato lancia in attacco Raspadori con ...L'Under 21 si è qualificata per i quarti di finale degli Europei di categoria battendo la Slovenia per 4 - 0 nella partita del gruppo B giocata questa sera a Maribor. La fase a eliminazione ...Le parole di Giulio Maggiore, autore del primo dei quattro gol dell’Italia alla Slovenia nella vittoria che ha promosso gli azzurrini alla fase finale degli Europei Under 21 ...L'Italia vola ai quarti dell'Europeo Under 21 dopo la vittoria per 4-0 sui padroni di casa della Slovenia. L'avversaria sarà la prima del Gruppo D, una tra Portogallo, Croazia ...