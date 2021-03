Italia, tre milioni di vaccinati. La situazione in Puglia Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di martedì 30 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La settimana si è aperta con l’avvio della campagna vaccinale dedicata ai soggetti fragili nei centri dialisi della ASL Bari e con le prime vaccinazioni a domicilio da parte dei Medici di Medicina generale per ultraottantenni non deambulanti nel distretto di Putignano. Nelle strutture complesse degli ospedali Di Venere a Carbonara e Don Tonino Bello a Molfetta 170 somministrazioni a pazienti dializzati tra mattina e pomeriggio. Le vaccinazioni sono state organizzate in percorsi sicuri con sale di attesa, ambulatori dedicati rispettivamente ad anamnesi, somministrazioni e preparazione delle fiale, e sale osservazione per la fase successiva alle iniezioni. Le procedure si sono svolte regolarmente e in orario, con gli operatori sanitari impegnati ... Leggi su noinotizie (Di martedì 30 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: La settimana si è aperta con l’avviovaccinale dedicata ai soggetti fragili nei centri dialisiASL Bari e con le prime vaccinazioni a domicilio da parte dei Medici di Medicina generale per ultraottantenni non deambulnel distretto di Putignano. Nelle strutture complesse degli ospedali Di Venere a Carbonara e Don Tonino Bello a Molfetta 170 somministrazioni a pazienti dializzati tra mattina e pomeriggio. Le vaccinazioni sono state organizzate in percorsi sicuri con sale di attesa, ambulatori dedicati rispettivamente ad anamnesi, somministrazioni e preparazione delle fiale, e sale osservazione per la fase successiva alle iniezioni. Le procedure si sono svolte regolarmente e in orario, con gli operatori sanitari impegnati ...

