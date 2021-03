Italia-Slovenia under 21 | Raspadori in gol per il 2-0 VIDEO

(Di martedì 30 marzo 2021) Giacomoè l’autore del gol che porta l’sul 2-0 contro la, nella terza e ultima giornata della fase a gironi degli Europei21. Un gol da vero attaccante di razza per il centravanti del Sassuolo, che parte in profondità con i tempi giusti sulla verticalizzazione di Ranieri e poi trafigge il portiere sloveno senza pietà. Un uno-due pesantissimo per gli Azzurrini, che vedono più vicini i quarti di finale. SportFace.

Advertising

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ?? #Mercato mondiale ?? #Under21: #Italia-Slovenia, dentro o fuori - UEFAcom_it : La formazione degli Azzurrini! ???? Segui Italia-Slovenia U21 con il nostro LIVE ?? #U21EURO | @Vivo_Azzurro - DiMarzio : Le formazioni ufficiali di #ItaliaSlovenia, partita decisiva di #EuroU21 - UEFAcom_it : TRIS! ???? Segui Italia-Slovenia U21 con il nostro LIVE ?? #U21EURO | @Vivo_Azzurro - Totonnix94 : Si è troppo parlato di un ragazzo che ha ancora 21 anni. #U21EURO #Maribor #Italia #Slovenia #ItaliaSlovenia… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Slovenia

Mauro Balata, capo delegazione dell'Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro la: le sue ...DIRETTAU21 (RISULTATO 0 - 0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA! Eccoci pronti alla diretta diU21 . La nostra nazionale deve stare attenta: per il momento è terza in classifica nel ...Un tampone non basterà, ne serviranno due. E soprattutto scatterà la quarantena al rientro in Italia: obbligatoria, per cinque giorni. Eccola la stretta del premier Mario Draghi e del ministro della S ...Giulio Maggiore ha portato in vantaggio l’Italia contro la Slovenia, nella terza e ultima partita della fase a gironi degli Europei Under 21. Una rete pesantissima quella del giovane talento dello ...