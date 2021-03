Italia Slovenia Under 21 4-0 LIVE | eurogol di Cutrone | è doppietta!

(Di martedì 30 marzo 2021) Allo stadio Z’dežele, il match valido per la 3ª giornata del gruppo B dell’Europeo21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Z’dežele”,21 si affrontano nel match valido per la 3ª giornata del gruppo B dell‘Europeo21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi4-0 1? Inizio primo tempo – Comincia la sfida tra3? Tiro di Elsnik – L’attaccante dellacerca fortuna dalla lunga distanza, una deviazione azzurra concede agli avversari solamente un calcio d’angolo 10? Gol di Maggiore – Il calciatore azzurro batte Vekic con un diagonale ...

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ?? #Mercato mondiale ?? #Under21: #Italia-Slovenia, dentro o fuori - UEFAcom_it : La formazione degli Azzurrini! ???? Segui Italia-Slovenia U21 con il nostro LIVE ?? #U21EURO | @Vivo_Azzurro - DiMarzio : Le formazioni ufficiali di #ItaliaSlovenia, partita decisiva di #EuroU21 - sportface2016 : #ItaliaSlovenia Il VIDEO del gol di #Cutrone, che regala spettacolo in avvio di secondo tempo - 38JuveX9Malta : Questa volta benissimo il tiro preciso di Cutrone . Poker e qualificazione in mano .Italia 4 Slovenia 0 -

... Turchia - Lettonia Gruppo H : Croazia - Malta , Cipro -1 - 0 , Slovacchia - Russia Mercoledì 31 marzo Gruppo B : Grecia - Georgia , Spagna - Kosovo Gruppo C : Lituania -, Irlanda ...DIRETTAU21 (RISULTATO LIVE 3 - 0): CUTRONE SBAGLIA UN RIGORE! L'arbitro Frankowski manda tutti negli spogliatoi per l'intervallo, il primo tempo disi chiude sul punteggio ...Il difensore di proprietà della Fiorentina Ranieri titolare nella sfida degli Azzurrini valida per il passaggio del turno all'Europeo di categoria ...Nel match tra l'Italia U21 ed i pari età della Slovenia ci sono, in campo, ben 5/11 provenineti dal vivaio del Milan: trattasi di Pobega, Cutrone, Bellanova, Maggiore ...