Italia Slovenia Under 21 1-0 LIVE | la sblocca Maggiore

(Di martedì 30 marzo 2021) Allo stadio Z’dežele, il match valido per la 3ª giornata del gruppo B dell’Europeo21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Z’dežele”,21 si affrontano nel match valido per la 3ª giornata del gruppo B dell‘Europeo21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 1? Inizio primo tempo – Comincia la sfida tra3? Tiro di Elsnik – L’attaccante dellacerca fortuna dalla lunga distanza, una deviazione azzurra concede agli avversari solamente un calcio d’angolo 10? Gol di– Il calciatore azzurro batte Vekic con un ...

Mauro Balata, capo delegazione dell'Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro la: le sue ...DIRETTAU21 (RISULTATO 0 - 0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA! Eccoci pronti alla diretta diU21 . La nostra nazionale deve stare attenta: per il momento è terza in classifica nel ...(ANSA) - WASHINGTON, 30 MAR - Gli Stati Uniti e 13 Paesi alleati hanno espresso in una nota congiunta "preoccupazione" per l'esito dell'indagine sulle origini del Covid-19 svolto dall'Organizzazione M ...Quattro assenze causate da squalifiche, tre punti da conquistare, due posti per i quarti di finale e una partita decisiva. Il countdown dell'Italia U21 sta per esaurirsi e si aprono le porte della par ...