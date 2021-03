Italia-Slovenia | Nicolato | “Siamo orgogliosi | ce la giocheremo Episodio Marchizza? Preferisco non commentare”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Parola a Paolo.Europeo U21,4-0: Cutrone si prende la scena e gli azzurrini conquistano i quartiGli azzurrini di Paolostaccano il pass per i quarti di finale dell'Europeo Under 21 sognando in grande. Ai microfoni di Rai il CT azzurro ha commentato così la splendida vittoria dell'contro la.caption id="attachment 751679" align="alignnone" width="1024" BOLOGNA, ITALY - JUNE 16: Federico Chiesa, Riccardo Orsolini and Patrick Cutrone of Italy celebrate at the end of the 2019 UEFA U-21 Group A match between Italy and Spain at Renato Dall'Ara stadium on June 16, 2019 in Bologna, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)/caption“In questi due anni lo staff ha lavorato molto duramente in un periodo difficile.molto ...