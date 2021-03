Italia-Slovenia Europei under 21 | Frabotta ammonito | era diffidato | salta i quarti di finale

(Di martedì 30 marzo 2021) Cartellino giallo pesante ed evitabile per Gianlucanel corso di, match della terza e ultima giornata della fase a gironi degli21. A partita ormai finita e sul punteggio di 4-0, l’esterno della Juventus si è reso protagonista di una vera ingenuità, una spinta a palla a lontana ai danni dell’avversario. L’arbitro non fa sconti ed estrae il giallo per, che però erae quindi salterà il quarto diche vedrà l’impegnata a partire dal 31 maggio nella fase ad eliminazione diretta., Marchizza espulso per la seconda volta in tre partite SportFace.

Advertising

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ?? #Mercato mondiale ?? #Under21: #Italia-Slovenia, dentro o fuori - UEFAcom_it : La formazione degli Azzurrini! ???? Segui Italia-Slovenia U21 con il nostro LIVE ?? #U21EURO | @Vivo_Azzurro - GoalItalia : L'#Italia Under 21 giocherà i quarti dell'Europeo: poker alla Slovenia e secondo posto ???? - pianetagenoa : Europeo Under 21: l'Italia cala il poker con la Slovenia e si qualifica ai quarti di finale -… - GianluigiO : RT @Eurosport_IT: AZZURRINI AI QUARTI ?????? L'Italia U21 riscatta un brutto avvio di Europeo spazzando la Slovenia e si qualifica alla Final… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Slovenia

22.54 Europei Under 21,ai quarti Missione compita:a Maribor l'Under21 di Nicolato affonda 4 - 0 lae conquista i quarti dell'Europeo. Spettacolare 1° tempo dell', che segna 3 reti in 15': apre Maggiore in diagonale, al 19' raddoppia di sinistro Raspadori (assist Ranieri), al 25' tris ...L'Under 21 si è qualificata per i quarti di finale degli Europei di categoria battendo laper 4 - 0 nella partita del gruppo B giocata questa sera a Maribor. La fase a eliminazione ...L’Italia Under 21 strappa la Slovenia e si qualifica seconda nel girone B degli Europei Under 21 ottenendo il pass per i quarti di finale. Gli azzurrini vanno alla mezzora sono già tre a zero grazie ...Probabile formazione Italia Under 21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Maggiore, Pobega, Sala; Cutrone, Raspadori. Partita: Italia-Slovenia Under 21. Italia-Slovenia Un ...