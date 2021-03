Italia-Slovenia | Cutrone sbaglia il secondo rigore e manca il 4-0 VIDEO

(Di martedì 30 marzo 2021) Patrickcroce e delizia nel primo tempo di, match della fase a gironi degli Europei Under 21. In chiusura di primo tempo il centravanti e capitano azzurro conquista ildella partita, per un fallo commesso dal portiere Vekic. Frattesi chiede di poter battere il penalty, masi prende il pallone alla ricerca della doppietta: stavolta il numero 10 cambia angolo e Vekic respinge il tiro. Sfuma così la grande chance del 4-0 prima dell’intervallo. SportFace.

DIRETTAU21 (RISULTATO LIVE 3 - 0): CUTRONE SBAGLIA UN RIGORE! L'arbitro Frankowski manda tutti negli spogliatoi per l'intervallo, il primo tempo disi chiude sul punteggio ...La cronaca e tabellino minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA ] RISULTATO IN DIRETTA:3 - 0 34' Intervento di David Brekalo, inevitabile il cartellino giallo per lui 25' Gol di ...di Massimo Guerra - Nella gara fondamentale per il passaggio ai quarti negli Europei Nicolato ha scelto il centrocampo targato Spezia. Under 21, ...Il difensore di proprietà della Fiorentina Ranieri titolare nella sfida degli Azzurrini valida per il passaggio del turno all'Europeo di categoria ...