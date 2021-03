Italia-Slovenia | Cutrone in gol su rigore ed è 3-0 VIDEO

(Di martedì 30 marzo 2021) L’vola nel primo tempo contro la, nella terza giornata della fase a gironi degli Europei under 21. Alla mezz’ora è infatti già 3-0 in favore degli Azzurrini, che calano il tris grazie a Patrick. L’attaccante ha infatti trasformato con freddezza e precisione ilconquistato dalla percussione di Frattesi. Una partita decisiva e che sembra quindi sorridere ai ragazzi di Nicolato, che ormai “vedono” i quarti di finale. SportFace.

Nel match tra l'Italia U21 ed i pari età della Slovenia ci sono, in campo, ben 5/11 provenineti dal vivaio del Milan: trattasi di Pobega, Cutrone, Bellanova, Maggiore ...Patrick Cutrone ha realizzato il suo primo gol stagionale in occasione di Italia-Slovenia Under 21: freddo dal dischetto il capitano azzurro Patrick Cutrone ha realizzato il suo primo gol stagionale ...