Italia-Slovenia 4-0 | azzurrini a fase finale Europei U 21

MARIBOR (Slovenia) (ITALPRESS) – Vittoria, secondo posto nel girone B e pass per i quarti di finale conquistato dall'Italia negli Europei under 21. Gli azzurrini demoliscono per 4-0 la Slovenia ma restano alle spalle della Spagna, che piega la Repubblica Ceca e chiude a 7 punti. Ma l'obiettivo per i ragazzi di Nicolato era quello di passare il turno e a Maribor non c'è stata partita contro la modesta formazione di casa, già in svantaggio dopo dieci minuti. In una tambureggiante azione di marca Spezia, dopo il tiro respinto di Pobega è Maggiore a indovinare il diagonale per riscattare lo sfortunato autogol contro la Repubblica Ceca. L'Italia non commette lo stesso errore di sei giorni fa e continua ad attaccare con insistenza, trovando il raddoppio al 19?: Raspadori ...

