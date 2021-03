Italia | Locatelli | «Il gol alla Bulgaria era un sogno che avevo fin da bambino»

(Di martedì 30 marzo 2021) Manueldopo la conferenza stampa ha parlato anche ai canali ufficiali dell’: le sue parole Manuelha parlato ai canali ufficiali dell’dopo la conferenza stampa di vigilia di Lituania-. Le sue parole. «Non ho ancora realizzato. Diamo per scontato queste situazioni ma queste emozioni sono bellissime, era unchefin dae resterà per sempre dentro di me. Ho ricevuto tanti messaggi, è stato bello soprattutto da chi mi sta vicino sempre. Per domani Mancini ci ha chiesto di vincere e giocare bene, è normale, siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo in ogni partita». #Nazionale ?? ?? Le interviste al Ct Roberto #Mancini e a Manuel #vigilia di ?? ...

Manueldopo la conferenza stampa ha parlato anche ai canali ufficiali dell': le sue ...Incontriamo una squadra forte, sappiamo cosa dobbiamo fare, dobbiamo scendere in campo per vincere', così Manuelalla vigilia di Lituania -, terza e ultima partita del girone. 'Far ...Manuel Locatelli ha parlato ai canali ufficiali dell’Italia dopo la conferenza stampa di vigilia di Lituania-Italia. Le sue parole. «Non ho ancora realizzato. Diamo per scontato queste situazioni ma q ..."Domani sera non sarà una partita facile. Incontriamo una squadra forte, sappiamo cosa dobbiamo fare, dobbiamo scendere in campo per vincere". Così Manuel Locatelli, nella conferenza stampa della vigi ...