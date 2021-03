Italia, Emerson Palmieri: “Qui come una famiglia, motivato da Spinazzola. Ritorno in Serie A? Rispondo così” (Di martedì 30 marzo 2021) Parola ad Emerson Palmieri.Fa il punto sulla sua esperienza in azzurro l'esterno del Chelsea Emerson Palmieri, intervenuto dal ritiro della Nazionale Italiana, alla vigilia della sfida contro la Lituania. L'ex Palermo, ai microfoni della "Rai", si è espresso sul momento vissuto dall'Italia e sulle ambizioni del club inglese. “Un Ritorno in Italia? E’ presto perché ho ancora due anni di contratto. Penso alla Nazionale, il mercato è chiuso al momento e non devo pensare ad altro se non al mio lavoro. A giugno vedremo”. Testa alle qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar e alla Premier League per il momento, poi Emerson Palmieri non ha chiuso ad un eventuale Ritorno in Italia, ... Leggi su mediagol (Di martedì 30 marzo 2021) Parola ad.Fa il punto sulla sua esperienza in azzurro l'esterno del Chelsea, intervenuto dal ritiro della Nazionalena, alla vigilia della sfida contro la Lituania. L'ex Palermo, ai microfoni della "Rai", si è espresso sul momento vissuto dall'e sulle ambizioni del club inglese. “Unin? E’ presto perché ho ancora due anni di contratto. Penso alla Nazionale, il mercato è chiuso al momento e non devo pensare ad altro se non al mio lavoro. A giugno vedremo”. Testa alle qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar e alla Premier League per il momento, poinon ha chiuso ad un eventualein, ...

