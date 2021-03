Issopo | l’olio che apre i polmoni | Proprietà e benefici

Leggi su improntaunika

L'Issopo, Hyssopus officinalis, è una pianta aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiaceae. Originaria dell'Europa meridionale e dell'Asia Occidentale, cresce spontaneamente nelle zone montane, anche in Italia. La pianta sprigiona un'aroma molto intenso e amaro che ricorda la menta. Sulle sue piccole foglie odorose di color verde brillante spiccano i fiori blu violacei riuniti in spighe unilaterali, da cui probabilmente prende origine il nome, che in greco significa "a forma di freccia". L'Hyssopus officinalis è il nome latino dell'Issopo ed il suo nome deriva dall'ebraico "Esobh" che significa erba sacra, infatti, re Salomone impiegava questa pianta officinale insieme al legno di cedro per aspergersi, purificarsi e prevenire la lebbra. L'Issopo cresce spontaneamente soprattutto ...