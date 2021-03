Iss: In Italia l'86,7% dei casi deriva da variante inglese. Oggi altri 529 morti (Di martedì 30 marzo 2021) In Italia al 18 marzo scorso la prevalenza della cosiddetta ‘variante inglese’ del virus Sars-CoV-2 era del 86,7%, con valori oscillanti tra le singole regioni tra il 63,3% e il 100%. Per quella ‘brasiliana’ la prevalenza era del 4,0% (0%-32,0%), mentre le altre monitorate sono sotto lo 0,5%. La stima viene dalla nuova indagine rapida condotta dall’Iss e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, che fa seguito a quelle diffuse nelle scorse settimane da cui era emersa una maggior trasmissibilità per la variante ‘inglese’ del 37%. Oggi 16.017 casi e 529 morti Sono 16.017 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 12.916 di ieri ma, come ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) Inal 18 marzo scorso la prevalenza della cosiddetta ‘’ del virus Sars-CoV-2 era del 86,7%, con valori oscillanti tra le singole regioni tra il 63,3% e il 100%. Per quella ‘brasiliana’ la prevalenza era del 4,0% (0%-32,0%), mentre le altre monitorate sono sotto lo 0,5%. La stima viene dalla nuova indagine rapida condotta dall’Iss e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, che fa seguito a quelle diffuse nelle scorse settimane da cui era emersa una maggior trasmissibilità per la’ del 37%.16.017e 529Sono 16.017 i nuoviCovid innelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 12.916 di ieri ma, come ...

Advertising

istsupsan : ?? Online il nuovo bollettino Influnet. Nell'ultima settimana in Italia: ?? l’incidenza delle sindromi simil-influen… - SBidimedia : due calcoli sulle varianti in italia qui gli ultimi dati dell'ISS - lciucciovino : RT @GiovaQuez: In Italia la ‘variante inglese’ all’86,7%. Il 4% dei casi con quella ‘brasiliana’. Maggiore trasmissibilità valutata per la… - qn_giorno : #COVID19 #varianteinglese In Italia la variante inglese nell'86,7% dei casi. Un mese fa era al 54% - gb46290720 : RT @Cartabellotta: Distribuzione casi in Italia per stato clinico Fonte: @istsupsan Link: -