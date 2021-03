Israele | presidente sceglierà il candidato che formerà il governo

(Di martedì 30 marzo 2021) Ilisraeliano Reuven Rivlin ha annunciato che la prossima settimana inizierà le consultazioni con i vari gruppi politici dinella speranza che finalmente il Paese possa uscire dalla situazione di stallo post-elettorale. Lo scorso 23 marzo i cittadini israeliani sono stati chiamati alle urne per la quarta volta in meno di due anni.

Il presidente israeliano Reuven Rivlin ha annunciato che la prossima settimana inizierà le consultazioni con i vari gruppi politici di Israele nella speranza che finalmente il Paese possa uscire dalla ...