Isola | Valentina Persia show | imita Vera Gemma facendo l’Esorcista e conquista i social

(Di martedì 30 marzo 2021)2021,. E’ la naufraga di cui non sapevamo di aver bisogno. Rossa, vulcanica e senza peli sulla lingua laè il personaggio rivelazione di questa edizione senza se senza ma. La quinta puntata dell’dei Famosi 2021 ha già la sua regina : è. La comica è arrivata dopo sull’ma si è subito integrata nel gruppo e allo stesso tempo non si è mai fatta nessun problema nè a dire la sua, nè a scontrarsi contro i “pezzi grossi”. Il suo primo scontro è stato con Elisa Isoardi, la conduttrice che fino ad allora ...

dei Famosi,Persia in lacrime: "La notte è il momento più brutto' Parlando del suo dolore, la Persia è poi scoppiata in lacrime: "La notte è il momento più brutto, perché mi avevano ...Persia, un momento drammatico: paura all'dei FamosiIeri sera c’è stato poi il crollo della simpaticissima Valentina Persia la quale ha detto alla conduttrice dell’Isola, Ilary Blasi, di sentire molto la mancanza dei figli. La comica ha tenuto però a ...A L'Isola dei famosi, Awed ha ceduto ad un momento di forte malessere, ed è scoppiato improvvisamente in lacrime: cos'è successo.