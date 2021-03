Isola dei Famosi, Valentina Persia fuori di sé: “Vera Gemma come l’Esorcista” (Di martedì 30 marzo 2021) Scoppia una lite infuocata tra Valentina Persia e Vera Gemma nel corso della terza Puntata de L'Isola dei Famosi. Leggi su comingsoon (Di martedì 30 marzo 2021) Scoppia una lite infuocata tranel corso della terza Puntata de L'dei

Advertising

Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - IsolaDeiFamosi : Angela Melillo è la prima Leader di questa edizione dell'Isola dei Famosi!?? #Isola?? - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - paolamainardii1 : RT @perchetendenzat: “ #tommasozorzi “: 2^ in tendenza Italia e 5^ mondiale, nell’80% dei tweet #isola c’è #tommasozorzi Ilary Elettra e… - Greta34442995 : @mrsmendestyles0 Non ho detto nulla infatti ho dato 1consiglio ai fan di tz So che a te non interessa dei numeri, m… -