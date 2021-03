Isola dei Famosi, Valentina Persia crolla in lacrime: “Non bisogna avere paura di dirlo”. Interviene Ilary Blasi (Di martedì 30 marzo 2021) Continua a reggere l’Isola dei Famosi (18,8% di share nella puntata di ieri lunedì 29 marzo) tra momenti divertenti e altri più toccanti. Come quello di Valentina Persia, la scoppiettante comica romana che sta conquistando i telespettatori. Tuttavia se la sua ironia era già nota, il lato materno e più intimo di Valentina sta cominciando ad uscire fuori solo ora. “Sono diventata mamma grande, a 43 anni e li sto crescendo da sola. Il primo periodo è stato difficile, come per tante altre donne che ci passano e che magari hanno paura di dirlo, che hanno una depressione post-partum, non senti subito un attaccamento ai figli”, ha confidato in lacrime a Ilary Blasi. “Io ho bisogno di essere qui perché è il mio lavoro, ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Continua a reggere l’dei(18,8% di share nella puntata di ieri lunedì 29 marzo) tra momenti divertenti e altri più toccanti. Come quello di, la scoppiettante comica romana che sta conquistando i telespettatori. Tuttavia se la sua ironia era già nota, il lato materno e più intimo dista cominciando ad uscire fuori solo ora. “Sono diventata mamma grande, a 43 anni e li sto crescendo da sola. Il primo periodo è stato difficile, come per tante altre donne che ci passano e che magari hannodi, che hanno una depressione post-partum, non senti subito un attaccamento ai figli”, ha confidato in. “Io ho bisogno di essere qui perché è il mio lavoro, ho ...

