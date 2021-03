Isola dei Famosi, Quinta Puntata: Vera Gemma Sbarca su Parasite Island! (Di martedì 30 marzo 2021) L’Isola dei Famosi, Quinta Puntata: nuove prove per i naufraghi ma le polemiche non mancano mai e alzano anche i toni. Un concorrente è stato eliminato ed è Sbarcato su Parasite island. Nel frattempo altri due naufraghi sono finiti al televoto. Ecco che cosa è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5. L’Isola dei Famosi, 5^ Puntata: si alzano i toni tra i naufraghi, pessimo spettacolo! La Quinta Puntata de L’Isola dei Famosi si è aperta con l’annuncio che Paul sta meglio ma non è ancora chiaro se tornerà ufficialmente in gioco. I nominati devono affrontare una prova. Gilles Rocca, Vera Gemma e Awed si ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 30 marzo 2021) L’dei: nuove prove per i naufraghi ma le polemiche non mancano mai e alzano anche i toni. Un concorrente è stato eliminato ed èto suisland. Nel frattempo altri due naufraghi sono finiti al televoto. Ecco che cosa è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5. L’dei, 5^: si alzano i toni tra i naufraghi, pessimo spettacolo! Lade L’deisi è aperta con l’annuncio che Paul sta meglio ma non è ancora chiaro se tornerà ufficialmente in gioco. I nominati devono affrontare una prova. Gilles Rocca,e Awed si ...

