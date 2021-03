Isola dei Famosi, la decisione imprevista di Vera Gemma: le reazioni (Di martedì 30 marzo 2021) E’ Vera Gemma la naufraga eliminata al televoto nel live dell’Isola dei Famosi andato in onda la sera di lunedì 29 marzo ma, contrariamente a quanto previsto, l’attrice romana ha deciso di rimanere a Parasite Island. Ecco il motivo della decisione Si è chiuso con grande soddisfazione della produzione e dei telespettatori il live numero sette dell’Isola dei Famosi 2021. Un live che ha fatto registrare 3.394.000 telespettatori per uno share del 18,77%. Quattro i momenti caldi della trasmissione. L’esito del televoto, le drammatiche e personalissime confessioni di Valentina Persia ed Elisa Isoardi e le nomination per la prossima trasmissione. Vediamo i dettagli. Partiamo dalle confessioni di Valentina Persia ed Elisa Isoardi che hanno rivelato al ... Leggi su ck12 (Di martedì 30 marzo 2021) E’la naufraga eliminata al televoto nel live dell’deiandato in onda la sera di lunedì 29 marzo ma, contrariamente a quanto previsto, l’attrice romana ha deciso di rimanere a Parasite Island. Ecco il motivo dellaSi è chiuso con grande soddisfazione della produzione e dei telespettatori il live numero sette dell’dei2021. Un live che ha fatto registrare 3.394.000 telespettatori per uno share del 18,77%. Quattro i momenti caldi della trasmissione. L’esito del televoto, le drammatiche e personalissime confessioni di Valentina Persia ed Elisa Isoardi e le nomination per la prossima trasmissione. Vediamo i dettagli. Partiamo dalle confessioni di Valentina Persia ed Elisa Isoardi che hanno rivelato al ...

