Isola dei Famosi | gli ascolti del 29 marzo | ecco quanto ha fatto la 5^ puntata

L'Isola dei Famosi è tornata su Canale 5 con Ilary Blasi e la quinta puntata è andata in onda ieri lunedì 29 marzo. L'appuntamento di ieri ha raccolto davanti allo schermo 3.394.000 telespettatori, pari al 18,8% di share. Il suo diretto competitor, la fiction Makari ha invece fatto 6.451.000 telespettatori, pari al 26,3% di share. La quinta puntata de L'Isola dei Famosi si è conclusa con l'eliminazione di Vera Gemma (finita a Parasite Island con Fariba Therani, Ubaldo Lanzo e Brando Giorgi), l'elezione del leader Angela Melillo e la nomination di Miryea Stabile e Awed. Ancora un ottimo risultato per @IsoladeiFamosi: 18.8% di share (che sale al 25.26% di share tra i 15-34enni) e sfiora 3.400.000 spettatori.

