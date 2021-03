Isola dei Famosi, Federica Panicucci anticipa l’arrivo di due nuovi naufraghi (Di martedì 30 marzo 2021) L’Isola dei Famosi 2021 regala sempre più analogie con il Grande Fratello Vip 5. Dopo la scelta di inserire un doppio appuntamento settimanale, la seconda analogia è dettata dalla politica di casting “sempre aperto”, anche se fin qui non ha dato particolari scossoni all’ambiente (vedi Andrea Cerioli, ad esempio). E forse proprio per archiviare la delusione del maschio alfa, gli autori hanno deciso di rimpolpare il gruppo di naufraghi con due nuovi concorrenti. La voce, che già circolava nella giornata di ieri, è stata confermata da Federica Panicucci durante il tradizionale appuntamento di Mattino 5. Chi sta per sbarcare sull'#Isola?! In arrivo nuovi concorrenti che conosciamo molto bene…#Mattino5 pic.twitter.com/VlLuUSRLyG — Mattino5 (@mattino5) ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 30 marzo 2021) L’dei2021 regala sempre più analogie con il Grande Fratello Vip 5. Dopo la scelta di inserire un doppio appuntamento settimanale, la seconda analogia è dettata dalla politica di casting “sempre aperto”, anche se fin qui non ha dato particolari scossoni all’ambiente (vedi Andrea Cerioli, ad esempio). E forse proprio per archiviare la delusione del maschio alfa, gli autori hanno deciso di rimpolpare il gruppo dicon dueconcorrenti. La voce, che già circolava nella giornata di ieri, è stata confermata dadurante il tradizionale appuntamento di Mattino 5. Chi sta per sbarcare sull'#?! In arrivoconcorrenti che conosciamo molto bene…#Mattino5 pic.twitter.com/VlLuUSRLyG — Mattino5 (@mattino5) ...

Advertising

Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - IsolaDeiFamosi : Angela Melillo è la prima Leader di questa edizione dell'Isola dei Famosi!?? #Isola?? - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - nicor53517911 : RT @PDirvi: Ma davvero secondo alcuni dopo essere: stati svegli più notti per votare, rischiato la prigione, difeso Tommy da accuse assurde… - peperoncin0_ : la regina dei cieli e delle fiamme, Angela Melillo?? ???????????????????????? #isola #trash #AngelaMelillo #prelemi #tzvip -