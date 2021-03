Isola dei Famosi, eliminata Vera Gemma: Awed contro tutti (Di martedì 30 marzo 2021) Il pubblico dell’Isola dei Famosi ha deciso che ad abbandonare il gioco è Vera Gemma. In nomination Awed e Miryea Stabile. tutti i dettagli della 5 quinta puntata del reality. Nuovi colpi scena all’Isola dei Famosi. Dopo una lotta all’ultimo voto ha dovuto abbandonare l’Isola dell’Honduras Vera Gemma. L’x domatrice di leoni ha avuto la peggio contro il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 30 marzo 2021) Il pubblico dell’deiha deciso che ad abbandonare il gioco è. In nominatione Miryea Stabile.i dettagli della 5 quinta puntata del reality. Nuovi colpi scena all’dei. Dopo una lotta all’ultimo voto ha dovuto abbandonare l’dell’Honduras. L’x domatrice di leoni ha avuto la peggioil L'articolo proviene da Leggilo.org.

