Isola dei Famosi, bufera per la frase di Ilary Blasi ad Andrea Cerioli (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, Ilary Blasi è finita al centro di una polemica non indifferente. Ad aver provocato lo sdegno dei telespettatori sono state le frasi che la conduttrice ha rivolto ad Andrea Cerioli, visibilmente provato dalla permanenza in Honduras. Isola: bufera per la frase di Ilary Una polemica non indifferente si è abbattuta su Ilary Blasi, conduttrice de L'Isola dei Famosi. Nel corso dell'ultima puntata, la signora Totti ha preso di mira Andrea Cerioli, ridicolizzandolo davanti a tutti. Ilary ha spiegato ai telespettatori che Andrea, entrato in gioco da ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo l'ultima puntata de L'deiè finita al centro di una polemica non indifferente. Ad aver provocato lo sdegno dei telespettatori sono state le frasi che la conduttrice ha rivolto ad, visibilmente provato dalla permanenza in Honduras.per ladiUna polemica non indifferente si è abbattuta su, conduttrice de L'dei. Nel corso dell'ultima puntata, la signora Totti ha preso di mira, ridicolizzandolo davanti a tutti.ha spiegato ai telespettatori che, entrato in gioco da ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Angela Melillo è la prima Leader di questa edizione dell'Isola dei Famosi!?? #Isola?? - Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - Debby_Sprint : RT @scotti_allegra: @IsolaDeiFamosi Io vorrei che uscisse awed, ancora troppo “bambino” per poter partecipare ad un reality, l’isola dei fa… - AVolitan : Lite furiosa all'Isola dei Famosi. 'Ma chi ca**o sei?' 'Esorcista' la lite Vera-Gilles scatena l'inferno - Il Tempo -