Isola dei Famosi | Andrea Cerioli Vuole Abbandonare il Reality!

Andrea Cerioli ha fatto il suo ingresso a L'Isola dei Famosi 2021 ma, nonostante sia stato uno dei naufraghi più desiderati, l'ex tronista di Uomini e Donne non è per niente entusiasta dell'esperienza che ha appena iniziato. Scopriamo insieme i dettagli! Nella scorsa diretta de L'Isola dei Famosi 2021 sono stati discussi i comportamenti di alcuni naufraghi. In particolare, quello di Andrea Cerioli. Il modello ed ex volto di Uomini e Donne, era molto atteso in questa edizione del reality più selvaggio d'Italia, soprattutto dal pubblico femminile. Eppure, fin dal suo ingresso, l'ex tronista non è sembrato molto entusiasta di aver iniziato questa esperienza, tanto è vero che, nel corso della settimana, la sua incertezza gli ha causato un forte sfogo.

