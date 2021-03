Isola dei Famosi 2021, rissa sfiorata dopo la puntata: Awed ancora contro Gilles (Di martedì 30 marzo 2021) Sono bastati pochi giorni di Isola dei Famosi per vedere i primi litigi. La fame e la fatica si fanno sentire ed ecco che la tensione si taglia con un coltello. Lo sanno bene Awed e Gilles Rocca che hanno dato vita ad una clamorosa lite nel corso dell’ultima diretta. Sono volate parole grosse e “minacce” velate che hanno acceso la palapa. Momenti di tensione che si sono presentati anche dopo la puntata, quando lo youtuber e l’attore si sono scontrati ancora. Isola dei Famosi 2021: tensione tra Awed e Gilles In occasione dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, i telespettatori hanno assistito al litigio furibondo tra Awed e ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 30 marzo 2021) Sono bastati pochi giorni dideiper vedere i primi litigi. La fame e la fatica si fanno sentire ed ecco che la tensione si taglia con un coltello. Lo sanno beneRocca che hanno dato vita ad una clamorosa lite nel corso dell’ultima diretta. Sono volate parole grosse e “minacce” velate che hanno acceso la palapa. Momenti di tensione che si sono presentati anchela, quando lo youtuber e l’attore si sono scontratidei: tensione traIn occasione dell’ultima diretta dell’dei, i telespettatori hanno assistito al litigio furibondo trae ...

