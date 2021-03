Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi non risparmia Andrea Cerioli: “Altro che maschio alpha!” (Di martedì 30 marzo 2021) Era stato presentato come un vero e proprio “maschio alpha” quando, con un po’ di ritardo rispetto agli altri naufraghi, Andrea Cerioli è sbarcato all’Isola dei Famosi 2021. E ci si aspettava che l’ex gieffino ed ex tronista di Uomini e Donne bolognese potesse risollevare gli umori e le energie dei compagni ma la realtà è stata ben diversa e ha spiazzato persino Ilary Blasi. In Honduras Andrea Cerioli, che è entrato giovedì scorso come ‘premio’ per la squadra dei Burinos, ha infatti avuto ben presto un crollo emotivo. A dirla tutta. già nel corso della sua prima puntata era sembrato un po’ ‘impacciato’: “Sono frastornato, non capisco bene dove mi trovo”, aveva detto. Ma le cose non sono andate meglio in settimana. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Era stato presentato come un vero e proprio “alpha” quando, con un po’ di ritardo rispetto agli altri naufraghi,è sbarcato all’dei. E ci si aspettava che l’ex gieffino ed ex tronista di Uomini e Donne bolognese potesse risollevare gli umori e le energie dei compagni ma la realtà è stata ben diversa e ha spiazzato persino. In Honduras, che è entrato giovedì scorso come ‘premio’ per la squadra dei Burinos, ha infatti avuto ben presto un crollo emotivo. A dirla tutta. già nel corso della sua prima puntata era sembrato un po’ ‘impacciato’: “Sono frastornato, non capisco bene dove mi trovo”, aveva detto. Ma le cose non sono andate meglio in settimana. ...

Advertising

Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - IsolaDeiFamosi : Angela Melillo è la prima Leader di questa edizione dell'Isola dei Famosi!?? #Isola?? - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - mantegazziani : RT @cippiriddu: L'isola dei famosi in tendenza perenne e c'è ancora gente convinta che il primo problema dell'Italia sia la pandemia. - Taejire : Comunque io ho capito la loro strategia, quando verrà eliminato Awed troveranno un'altra pecora nera da escludere p… -