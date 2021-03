Isola dei Famosi 2021, ecco chi potrebbero essere i nuovi arrivi (Di martedì 30 marzo 2021) Come abbiamo appreso nel corso delle ultime ore, il cast de L’Isola dei Famosi nelle prossime settimane avrà degli innesti e secondo il direttore di Nuovo Tv, Riccardo Signoretti, entreranno ben “4 o 5 nuovi naufraghi”. Tra questi potrebbe esserci Carolina Kostner, ma non solo. Siete curiosi di scoprire qualche altro nome? Allora che aspettate? Approfondiamo subito insieme! ecco i primi nomi relativi ai nuovi arrivi Le prime due sulla pista di decollo con direzione Isola dei Famosi, sono l’attrice Emanuela Tittocchia (storico volto di CentoVetrine e attuale opinionista di Mattino 5) e la pattinatrice su ghiaccio, ex campionessa olimpica, Carolina Kostner. Se per Emanuela Tittocchia è un ritorno al reality (ha partecipato con scarso successo oltre un ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 30 marzo 2021) Come abbiamo appreso nel corso delle ultime ore, il cast de L’deinelle prossime settimane avrà degli innesti e secondo il direttore di Nuovo Tv, Riccardo Signoretti, entreranno ben “4 o 5naufraghi”. Tra questi potrebbe esserci Carolina Kostner, ma non solo. Siete curiosi di scoprire qualche altro nome? Allora che aspettate? Approfondiamo subito insieme!i primi nomi relativi aiLe prime due sulla pista di decollo con direzionedei, sono l’attrice Emanuela Tittocchia (storico volto di CentoVetrine e attuale opinionista di Mattino 5) e la pattinatrice su ghiaccio, ex campionessa olimpica, Carolina Kostner. Se per Emanuela Tittocchia è un ritorno al reality (ha partecipato con scarso successo oltre un ...

