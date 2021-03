Isola 15: l’opinione di Chia sulla quinta puntata (Di martedì 30 marzo 2021) Maaaaamma santa che goduria immensa la puntata dell’Isola 15 di ieri sera! Se nelle scorse serate studio batteva cast a mani bassissime, si faticava a rimanere svegli tra un lapsus di Ilary Blasi e l’altro ed il picco massimo di disagio lo toccavano giusto le battute sul batacchio dei pesci della Zanicchi, FINALMENTE in Honduras hanno ingranato la marcia e sono iniziati a volare gli stracci. Ma che dico stracci, saette! Awed che se la prende con Gilles Rocca, Vera Gemma che sbraita contro Valentina Persia, Drusilla Gucci che pugnala alle spalle Miryea Stabile, Andrea Cerioli che è lì da tre giorni ed è già sull’orlo di una crisi di nervi… ma io amo tutto, che meraviglia, datemene ancora! Ieri li ho visti proprio tutti in formissima. Da Ilary che perculava Paul Gascoigne che voleva andare nei locali a rimorChiare con Totti perché “a ... Leggi su isaechia (Di martedì 30 marzo 2021) Maaaaamma santa che goduria immensa ladell’15 di ieri sera! Se nelle scorse serate studio batteva cast a mani bassissime, si faticava a rimanere svegli tra un lapsus di Ilary Blasi e l’altro ed il picco massimo di disagio lo toccavano giusto le battute sul batacchio dei pesci della Zanicchi, FINALMENTE in Honduras hanno ingranato la marcia e sono iniziati a volare gli stracci. Ma che dico stracci, saette! Awed che se la prende con Gilles Rocca, Vera Gemma che sbraita contro Valentina Persia, Drusilla Gucci che pugnala alle spalle Miryea Stabile, Andrea Cerioli che è lì da tre giorni ed è già sull’orlo di una crisi di nervi… ma io amo tutto, che meraviglia, datemene ancora! Ieri li ho visti proprio tutti in formissima. Da Ilary che perculava Paul Gascoigne che voleva andare nei locali a rimorre con Totti perché “a ...

