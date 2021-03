Isa e Chia On Air | ogni martedì alle 18 su Radio Stonata | il podcast della puntata del 30 03 21

(Di martedì 30 marzo 2021) Questo pomeriggio suè andata in onda una nuovadi Isa eOn Air, un appuntamento settimanale – il18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dovecchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talenttv italiana. Nella diretta odierna si è parlato del serale di Amici 20 che è entrato nel vivo, tra polemiche e discusse eliminazioni. Spazio poiopinioni sui tronisti del Trono classico, che iniziano ad avere le prime preferenze tra i corteggiatori. In chiusura, qualche commento sull’Isola 15 che finalmente ha visto i primi accesi scontri tra i naufraghi. QUI il, per chi non ha potuto seguire la ...

Come riporta, secondo le anticipazioni i due aspiranti naufraghi, finalmente, entreranno in gioco a tutti gli effetti, raggiungendo il resto del gruppo. Ma non è l'unica clamorosa novità ...Il programma viene registrato il giovedì pomeriggio, per cui sul web iniziano già a circolare le prime anticipazioni, come dal sito. Amici 2021 seconda puntata: le squadre Ecco come sono ...Maaaaamma santa che goduria immensa la puntata dell'Isola 15 di ieri sera! Se nelle scorse serate studio batteva cast a mani bassissime, si faticava a riman ...Valentina Persia sbotta contro la figlia di Giuliano Gemma, mentre Angela Melillo è la prima leader dell’edizione. Isola 15, quinta puntata: eliminata Vera Gemma che resta su Parasite Island, Awed con ...