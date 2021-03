Iran e Cina: il partenariato economico si consolida (Di martedì 30 marzo 2021) Si stanno delineando le strategie nel vasto oceano della geo-politica mondiale. Da un lato Cina Iran e Russia, dall’altro Stati Uniti e Gran Bretagna. Infatti i colloqui sino-Iraniani arrivano il giorno dopo quelli tra i due presidenti Biden e Jonhson, in cui tra le varie questioni c’era anche, appunto, il rapporto Cina-Iran. Alleanze economiche La Leggi su periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021) Si stanno delineando le strategie nel vasto oceano della geo-politica mondiale. Da un latoe Russia, dall’altro Stati Uniti e Gran Bretagna. Infatti i colloqui sino-iani arrivano il giorno dopo quelli tra i due presidenti Biden e Jonhson, in cui tra le varie questioni c’era anche, appunto, il rapporto. Alleanze economiche La

Advertising

Agenzia_Ansa : Iran e Cina firmeranno oggi un accordo di cooperazione strategica e commerciale della durata di 25 anni. #ANSA - oscar31914934 : @matteosalvinimi Ci sono regimi antidemocratici come quello in Birmania e poi quelli che pur essendolo non vengono… - Alex_Bonomo : RT @PierluMennonna: Capire il mondo. Da leggere. Come la Cina picchia sull'Australia e flirta con l'Iran - Startmag - antbar12 : L’Iran firma un patto economico e di sicurezza rivoluzionario con la Cina - cina_in_italia : #Pechino ???? e #Teheran ???? rinnovano la loro cooperazione strategica ?? per far fronte all’era post-pandemica e per g… -