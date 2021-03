“Io e Diletta Leotta…”. Daniele Scardina, frecciatina da brividi sulla storia con Can Yaman. Si ‘vendica’ così (Di martedì 30 marzo 2021) L’intellettuale smilzo, ma simpatico e interessante? No, grazie. Se bastassero gli ultimi due fidanzati per tratteggiare l’identikit dell’uomo perfetto secondo Diletta Leotta non ci sarebbe alcun dubbio. La conduttrice catanese ha un debole per i fisici possenti e virili. Del resto, come darle torto. Di sicuro con uno come Can Yaman è meglio… lasciare sempre la precedenza, pure se hai il verde dalla tua parte. Scherzi a parte, ormai la coppia più paparazzata del momento sembra veleggiare verso il matrimonio. Molti ancora non si fidano. Le malelingue parlano addirittura di una gran montatura per far soldi. Ma intanto dopo aver conosciuto la mamma di Diletta, la signora Ofelia Castorina, il bell’attore turco è volato con la sua fidanzata in Sicilia per conoscere anche papà Rori. Tutto a posto, dunque? Non proprio. Sapete chi si è rifatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 marzo 2021) L’intellettuale smilzo, ma simpatico e interessante? No, grazie. Se bastassero gli ultimi due fidanzati per tratteggiare l’identikit dell’uomo perfetto secondoLeotta non ci sarebbe alcun dubbio. La conduttrice catanese ha un debole per i fisici possenti e virili. Del resto, come darle torto. Di sicuro con uno come Canè meglio… lasciare sempre la precedenza, pure se hai il verde dalla tua parte. Scherzi a parte, ormai la coppia più paparazzata del momento sembra veleggiare verso il matrimonio. Molti ancora non si fidano. Le malelingue parlano addirittura di una gran montatura per far soldi. Ma intanto dopo aver conosciuto la mamma di, la signora Ofelia Castorina, il bell’attore turco è volato con la sua fidanzata in Sicilia per conoscere anche papà Rori. Tutto a posto, dunque? Non proprio. Sapete chi si è rifatto ...

Advertising

VanityFairIt : «Se mi sposerò? Teniamoci la sorpresa». In un'intervista esclusiva a «Vanity Fair», l'attore turco Can Yaman, futur… - Mimosa23449636 : - Isabel84003202 : RT @VanityFairIt: «Se mi sposerò? Teniamoci la sorpresa». In un'intervista esclusiva a «Vanity Fair», l'attore turco Can Yaman, futuro inte… - claudia81189 : RT @LuminitaPoenaru: Su Diletta Leotta ,Yaman confessa: È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grand… - Zahra_CY_4 : RT @VanityFairIt: «Se mi sposerò? Teniamoci la sorpresa». In un'intervista esclusiva a «Vanity Fair», l'attore turco Can Yaman, futuro inte… -