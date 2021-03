Intesa Sanpaolo Life | Pittoni alla web conference organizzata da MondoInvestor

(Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Si è tenuta oggi la webdal titolo “Compagnie di Assicurazione: le opportunità di investimento post pandemia”da. Presente in qualità di relatore anche Massimo, Head of Product Development, Actuarial & Investments di, intervenendo sul tema degli investimenti nelle polizze unit linked. “Per quanto riguarda le polizze di tipo unit linked – ha dettosta da tempo riorientando, laddove possibile, la scelta dei propri investimenti verso fondi che abbiano un contenuto obbligazionario inferiore. I tassi nominali sono saliti significativamente, anticipando una risalita dell’inflazione, ma questo ...

Il titolo sarà collocato alla pari (prezzo 100,00) sul mercato attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana per il tramite di due banche dealers: Intesa Sanpaolo e UniCredit. Intesa SanPaolo ha quotato direttamente sul mercato MOT e su EuroTLX di Borsa Italiana due nuove obbligazioni. Nel dettaglio si tratta di un'obbligazione denominata in dollari USA e di un'obbligazione ...