Interventi per la ripresa lombarda | Malanchini | “I nostri sindaci li sapranno usare al meglio”

Via libera dal Consiglio regionale della Lombardia a uno stanziamento di 101 milioni di euro nel biennio 2021-22, destinato a Comuni ed Enti locali. "Si tratta dell'ennesima importante iniezione di liquidità a sostegno del tessuto economico lombardo attuata da Regione, nell'ambito del cosiddetto 'piano Lombardia' voluto dal presidente Fontana", ha commentato il consigliere segretario dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, Giovanni Malanchini. Destinando agli Enti locali 24,5 milioni nel 2021 e 76,5 milioni nel 2022, "Regione intende dare l'ennesima spinta per la ripartenza economica post Covid-19, finanziando tutta una serie di tipologie di investimenti sul patrimonio pubblico. Ricordiamo infatti che questo mega stanziamento va ad aggiungersi ai 400 milioni già destinati a maggio 2020 a Comuni e Province lombarde", ha spiegato l'esponente della Lega.

