Inter, Vidal è pronto a tornare: «Tratto finale…» – FOTO

Arturo Vidal non vede l'ora di tornare in campo e sui social informa i tifosi che il suo rientro è ormai prossimo. L'Inter è pronta a riaccogliere Arturo Vidal. Il centrocampista cileno – reduce da un'operazione di pulizia al ginocchio – è ormai entrato nell'ultimo tratto del percorso riabilitativo ed è vicino al ritorno in campo come testimonia lui stesso sui social. «Terza tappa, tratto finale … Dio è con me, continuo ad essere forte e benedetto, andiamo con tutto !!!».

Tercera etapa, recta final… Dios me acompaña, sigo fuerte y bendecido, vamos con todo!!!??????????? pic.twitter.com/IigZOySerD — Arturo Vidal (@kingarturo23) March 30, 2021

