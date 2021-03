Inter, Suning tranquillizza: 'Il sostegno finanziario sarà sempre garantito' (Di martedì 30 marzo 2021) 'La proprietà dell'Inter 'ha ribadito che continuerà a garantire al club il mai mancato supporto finanziario '. È quanto spiega la società nerazzurra in una nota al termine del consiglio di ... Leggi su gazzetta (Di martedì 30 marzo 2021) 'La proprietà dell''ha ribadito che continuerà a garantire al club il mai mancato supporto'. È quanto spiega la società nerazzurra in una nota al termine del consiglio di ...

Advertising

Gazzetta_it : #Inter stipendi in arrivo e tutto ok con il #RealMadrid per #Hakimi #SerieA #Mercato #Suning - Corriere : All’Inter tornano di nuovo i conti: Suning paga Hakimi al Real e gli stipendi di gennaio - GiovanniCarli8 : RT @massimo_macs: Voi potete rompere il cazzo ai cinesi di #Suning anche in giapponese, ma mai nessuna proprietà in 5 anni è stata in grado… - internewsit : Inter, Suning: «Garantiremo supporto finanziario». Approvato il bilancio - - StaffBauscia : Suning: “Non mancherà mai il supporto finanziario all’Inter” -