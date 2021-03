Inter, Suning rassicura i tifosi: “Non mancherà mai il supporto finanziario” (Di martedì 30 marzo 2021) La proprietà nerazzurra “ha ribadito che continuerà a garantire al Club il mai mancato supporto finanziario”. Questo il commento da parte di Suning all’Ansa a margine del CdA per l’approvazione del bilancio semestrale, una importante rassicurazione per i tifosi dell’Inter: “La situazione economico patrimoniale semestrale consolidata per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2020, dalla quale si evince che il Gruppo ha conseguito una perdita di Euro 62,7 milioni, al confronto di una perdita di Euro 32,7 milioni ottenuta nello stesso periodo del precedente esercizio fiscale”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) La proprietà nerazzurra “ha ribadito che continuerà a garantire al Club il mai mancato”. Questo il commento da parte diall’Ansa a margine del CdA per l’approvazione del bilancio semestrale, una importantezione per idell’: “La situazione economico patrimoniale semestrale consolidata per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2020, dalla quale si evince che il Gruppo ha conseguito una perdita di Euro 62,7 milioni, al confronto di una perdita di Euro 32,7 milioni ottenuta nello stesso periodo del precedente esercizio fiscale”. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : #Inter stipendi in arrivo e tutto ok con il #RealMadrid per #Hakimi #SerieA #Mercato #Suning - Corriere : All’Inter tornano di nuovo i conti: Suning paga Hakimi al Real e gli stipendi di gennaio - RVasco81 : RT @CalcioFinanza: Suning: «Continueremo a garantire supporto finanziario all’Inter» - passione_inter : UFFICIALE - Inter, bilancio semestrale in rosso per 63 milioni. Suning: 'Garantito il supporto finanzario' -… - stebertz8 : RT @FcInterNewsit: Inter, Suning ribadisce 'che continuerà a garantire al Club il mai mancato supporto finanziario'. La nota dopo il CdA: p… -