Inter, nuovo logo per celebrare le radici del club (Di martedì 30 marzo 2021) L'Inter presenta la sua nuova identità visiva, che esalta i valori fondanti del club e rafforza il legame con la città di Milano. Il lancio del nuovo logo, che verrà utilizzato a partire dalla stagione sportiva 2021/22, è stato celebrato da una narrativa che, giocando con le inziali del nome del club, Internazionale e Milano, si focalizza sull'espressione I M, dall'inglese "Io Sono". L'Inter rinnova la propria visual identity per aprirsi ad un pubblico sempre più digitale e attento all'estetica, per raggiungere target globali e differenti fasce d'età, per affermarsi come icona culturale oltre che sportiva. L'obiettivo è rendere il brand Inter rilevante e riconoscibile non solo per i tifosi, ma permettere anche a un'audience più giovane e ...

